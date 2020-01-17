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Моуриньо рассказал о целях на зимнее трансферное окно

Моуриньо рассказал о целях на зимнее трансферное окно
16:58 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости спорта:Жозе Моуриньо поведал, какую позицию хочет усилить.

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью считает, что клубу нужен нападающий и они делают все возможное, чтобы подписать его во время январского трансферного окна.

У "шпор" центрального нападающего после того как капитан сборной Англии Гарри Кейн, который, вероятно, будет отсутствовать до апреля, порвал подколенное сухожилие.

Английская пресса "Тоттенхэм" с трансфером нападающего "Милана" Кшиштофа Пентека, в то время как им была предложена возможность подписать нападающего "Порту" Зе Луиса, но Моуринью отказался обсуждать фамилии.

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"В этот момент у нас есть атакующие игроки, которые очень хороши, - заявил Моуринью на пресс-конференции. - Сон, Лукас, Ламела, Ло Челсо, Делле Алли - конечно, они очень хороши, но нам не хватает Кейна. Поэтому, если это возможно, мы делаем все возможное, и это нелегко, но мы пытаемся добавить нападающего в состав".

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АПЛ, Жозе Моуриньо, Новости спорта, Новости футбола, Тоттенхєм.
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