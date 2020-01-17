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Экс-футболист Карпат получил пожизненную дисквалификацию

Экс-футболист Карпат получил пожизненную дисквалификацию
17:15 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Белорусский полузащитник Алексей Сучков был наказан за участие в договорных матчах.

Один из лучших легионеров в новейшей истории Карпат. За "зелено-белых" выступал с перерывами с 2002 по 2008 год. За это время успел принять участие в более чем 100 матчах и забить пять голов, — гласит сайт фанатов львовского клуба.

Как сообщила Белорусская федерация футбола, футболист был пожизненно дисквалифицирован за прием денежного вознаграждения за оказание влияния на результаты соревнований.

При этом, рассматривались только выступления футболиста в период с 2014 года, когда он представлял клуб Нафтан.

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Всего дисквалификацию получили 16 футболистов, но лишь двое (среди них Сучков) были отстранены от футбола пожизненно. Отметим, что 38-летний футболист завершил игровую карьеру два года назад.

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Футбол, Новости футбола, Алексей Сучков.
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