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Гвардиола отреагировал на вечеринку Сити с 22 моделями

Гвардиола отреагировал на вечеринку Сити с 22 моделями
17:37 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Хосеп Гвардиола рассказал, что знал о мероприятии.

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал вечеринку, которую организовали игроки его команды.

После матча 22-го тура английской Премьер-лиги с "Астон Виллой" футболисты "горожан" отправились на мероприятие без жён, которое посетили специально приглашённые 22 модели из Милана.

"Я знал об этом мероприятии. Когда у игроков есть свободное время, они часто ужинают вместе, с сотрудниками клуба или малыми группами. Это случается достаточно часто. Я знал об этом, и мне импонирует такая традиция. Они могут ужинать дома или в ресторане, как это было в прошлое воскресенье. Всё хорошо", — цитирует Гвардиолу El Mundo Deportivo.

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Напомним, матч с "Астон Виллой" "Манчестер Сити" выиграл со счётом 6:1.

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ФК Манчестер Сити, Футбол, Новости футбола, Хосеп Гвардиола.
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