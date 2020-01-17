Гвардиола отреагировал на вечеринку Сити с 22 моделями

Новости спорта:Хосеп Гвардиола рассказал, что знал о мероприятии.

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал вечеринку, которую организовали игроки его команды.

После матча 22-го тура английской Премьер-лиги с "Астон Виллой" футболисты "горожан" отправились на мероприятие без жён, которое посетили специально приглашённые 22 модели из Милана.

"Я знал об этом мероприятии. Когда у игроков есть свободное время, они часто ужинают вместе, с сотрудниками клуба или малыми группами. Это случается достаточно часто. Я знал об этом, и мне импонирует такая традиция. Они могут ужинать дома или в ресторане, как это было в прошлое воскресенье. Всё хорошо", — цитирует Гвардиолу El Mundo Deportivo.

Напомним, матч с "Астон Виллой" "Манчестер Сити" выиграл со счётом 6:1.