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Мохаммед Зидан: Клопп сказал, что я был в сто раз лучше Салаха

Мохаммед Зидан: Клопп сказал, что я был в сто раз лучше Салаха
17:43 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Мохаммед Зидан рассказал о разговоре с Юргеном Клоппом.

Бывший нападающий дортмундской "Боруссии" и сборной Египта Мохаммед Зидан рассказал, как главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сравнил его с форвардом мерсисайдцев Мохамедом Салахом.

"Клопп сказал, что я был в сто раз лучше Салаха, но мне нужно было проявлять больше профессионализма. Он сказал, что у меня огромный талант и отличные навыки, но мне необходимо было больше концентрироваться. Если бы я делал всё это, мог бы стать одним из лучших футболистов в мире.

Я должен был больше тренироваться и вести себя более профессионально, чтобы достичь уровня Салаха. Он более профессионален, чем я, и больше предан футболу — как Криштиану Роналду и Лионель Месси", — приводит слова Зидана Goal со ссылкой на эфир телеканала ON Sport.

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ФК Ливерпуль, Футбол, Новости футбола, Мохамед Салах, Мохаммед Зидан.
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