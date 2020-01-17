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Коноплянка: Три года столько не отдыхал

Коноплянка: Три года столько не отдыхал
17:58 Сегодня Телеграф footballua.tv Фото: ФК Шахтер

Новости спорта:Длинная украинская зимняя пауза позволяет хорошо отдохнуть футболистам.

Хавбек Евгений Коноплянка, который в этом сезоне вернулся в Украину, подписав контракт с "Шахтером", доволен тем, что ему удалось получить продолжительный отпуск.

Сегодня команда вышла из отпуска и начала подготовку ко второй части сезона.

"Был такой отпуск - за 3 года столько не отдыхал. Потому что в Европе максимум по неделе отдыхают зимой. Саша Зинченко вообще без отдыха сейчас".

"А я хорошо отдохнул, набрался сил. 35 дней - каждый спортсмен о таком может мечтать", - считает Коноплянка.

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Первый официальный матч 2020 года "Шахтер" проведет 20-го февраля против "Бенфики" в Лиге Европы.

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Футбол, Новости футбола, Евгений Коноплянка.
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