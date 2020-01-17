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Сульшер подтвердил трансфер Янга

Сульшер подтвердил трансфер Янга
18:06 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер подтвердил, что опытный защитник Эшли Янг в ближайшее время станет игроком Интера.

Англичанин уже уступил свою капитанскую повязку Гарри Магуайру и отправился в Милан для прохождения медосмотра в новом клубе.

"Летом ему исполнится 35 лет, и если у него появилась возможность подписать контракт на два года в другом клубе, он вправе ею воспользоваться. Манчестер Юнайтед был не готов это предложить.

Эшли Янг верно служил клубу, был нашим капитаном, выиграл множество трофеев. Он хотел бросить себе новый вызов к 35 годам. Полагаю, мы не могли ему оказать в этом", - приводит слова Сульшера официальный сайт Манчестер Юнайтед.

Кем заменят Янга? Назначен новый капитан "красных дьяволов"

Напомним, Янг выступал за МЮ с 2011 года. В текущем сезоне защитник провел за "красных дьяволов" 18 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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Футбол, Новости футбола, Оле Гуннар Сульшер, Эшли Янг.
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