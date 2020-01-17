"Это будет катастрофой": Клопп прокомментировал перенос Кубка африканских наций

Новости спорта:Клопп очень недоволен переносом КАН на январь.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп остался недоволен переносом финальной стадии Кубка африканских наций (КАН) с лета 2021 года на январь-февраль того же года.

«Решение о том, чтобы Кубок африканских наций снова проводить в январе, — это катастрофа для нас», — приводит слова Клоппа Goal.com в своём «твиттере».

На время проведения Кубка африканских наций клубы вынуждены отпускать игроков в национальные сборные, которые квалифицировались в финальную стадию турнира. Из-за КАН зимой клубы могут лишиться своих игроков примерно на месяц. В составе «Ливерпуля» выступают четыре игрока из Африки — Жоэль Матип (Камерун), Наби Кейта (Гвинея), Садио Мане (Сенегал) и Мохамед Салах (Египет).

В турнирной таблице английской Премьер-лиги «Ливерпуль» занимает первое место, набрав в 21 матче 61 очко.