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Зидан: Мне жаль Вальверде

Зидан: Мне жаль Вальверде
18:34 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Зинедин Зидан выразил поддержку экс-наставнику Барселоны.

Перед матчем с Севильей у наставника Реала Зинедина Зидана спросили, что он думает об увольнении Эрнесто Вальверде из Барселоны.

"Я не буду углубляться в детали. Мне жаль Вальверде, ведь эту ситуацию не назвать хорошей. С огромным уважением отношусь к Эрнесто. Но каждый тренер знает, как это устроено", — цитирует Зидана AS.

"Со мной ситуация не отличается. Если мы проиграем два матча, меня будут критиковать, как это было два с половиной месяца назад. Я говорю о том, что мы делаем и что хотим делать. Очень сложно всегда играть хорошо и побеждать. Мне жаль Эрнесто Вальверде".

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Также француз прокомментировал назначение Кике Сетьена.

"Надеюсь, Барселона будет бороться, как делала это при всех тренерах. Сетьен будет делать свою работу, а мы – свою. Это соперничество будет всегда".

Ближайший матч Реал проведет против Севильи18 января в рамках 20 тура Ла Лиги.

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Реал, Барселона, Примера, Новости спорта, Новости баскетбола, Эрнесто Вальверда.
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