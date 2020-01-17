Игрок Ювентуса желает встретиться с руководством клуба

Новости спорта:Эмре Джан хочет получать больше игровой практики.

Полузащитник "Ювентуса" Эмре Джан требует встречи с руководством клуба по поводу своего будущего, так как боится пропустить Евро-2020, сообщает La Gazzetta dello sport.

Футболист сборной Германии в текущем сезоне почти не играл за бьянконери. Его даже не включили в состав на матч Кубка Италии с "Удинезе".

Издание утверждает, что полузащитник обеспокоен потерей места в составе сборной Германии и говорил с тренером Йоахимом Левом о своей ситуации в клубе. Миланская ежедневная газета утверждает, что Джан требует встречи с руководством, чтобы попытаться найти себе новый клуб, если его игровое время не будет увеличено.

На данный момент Джан выходил в составе только 8 раз в матчах Серии А и только два в стартовом составе.