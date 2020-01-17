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Клопп назвал катастрофой перенос Кубка Африки

Клопп назвал катастрофой перенос Кубка Африки
18:53 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Тренер Ливерпуля Юрген Клопп предположил, что за эту критику его назовут нытиком.

Наставник Ливерпуля Юрген Клопп рассказал о своем отношении к переносу проведения Кубка африканских наций-2021 с лета на зиму.

"Перенос Кубка африканских наций на январь – это катастрофа для Ливерпуля. Мы не можем контролировать подобные решения, поэтому, если мы вдруг скажем, что не отпустим того или иного игрока, то его просто дисквалифицируют.

Как вообще такое возможно, что компания, которая оплачивает работу футболиста, не может решать, останется он или нет? Странно, что у нас нет права голоса. Мы вынуждены просто сидеть и планировать маршрут, перелеты для ребят и говорить: "Вот, пожалуйста, наши парни к вашим услугам".

Но я тут говорю, а никто ведь все равно не послушает. Скажут лишь: "Снова этот нытик из Ливерпуля. Или как-то еще назовут. Но пока ничего не изменится, я буду постоянно об этом говорить", – цитирует Клоппа The Mirror.

"У него нет мышц в ногах": Гвардиола о своем футболисте

В составе Ливерпуля играют четыре африканских футболиста – Мохамед Салах, Садьо Мане, Жоэль Матип и Наби Кейта.

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ФК Ливерпуль, Футбол, Юрген Клопп, Новости футбола.
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