Скачать
Пятница, 17.01.2020
Усик ждет Джошуа, бой с Чисорой под угрозой
Усик ждет Джошуа, бой с Чисорой под угрозой
Макгрегор получит реванш с Нурмагомедовым: названо одно условие
Макгрегор получит реванш с Нурмагомедовым: названо одно условие
Роналду получит награду лучшему игроку декабря в Серии А
Роналду получит награду лучшему игроку декабря в Серии А
Биатлон: результаты женской эстафеты в Рупольдинге 17.01.20
Биатлон: результаты женской эстафеты в Рупольдинге 17.01.20

МЮ договорился о покупке капитана Спортинга

МЮ договорился о покупке капитана Спортинга
19:41 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта:Фернандеш, скорее всего, перейдет в МЮ.

Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандеш продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает в своём «твиттере» журналист Николо Скира.

Согласно информации источника, сумма трансфера 25-летнего хавбека составит € 60 млн + бонусы. Португалец подпишет с «красными дьяволами» контракт сроком до 2025 года.

В манкунианском клубе футболист будет зарабатывать € 6 млн в год + бонусы. Сторонам осталось согласовать мелкие детали будущей сделки.

Днепр-1 усилился опытным аргентинцем

В нынешнем сезоне Фернандеш забил 15 мячей и отдал 13 результативных передач в 25 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

МЮ, Новости спорта, Спортинг, Бруно Фернандеш.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Уайлдер пообещал покинуть бокс, если заявления Фьюри оправдаются
02 "У него нет мышц в ногах": Гвардиола о своем футболисте
03 Умер легенда рестлинга Рокки Джонсон
04 Шахтер - 6-й в Европе по чистой прибыли в 2018 году
05 Биатлон: состав женской сборной Украины на эстафету в Рупольдинге
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь