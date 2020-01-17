На Евро-2020 сборная Украины будет базироваться в пригороде Бухареста

Новости спорта:Наши футболисты будут готовиться к матчам Евро-2020 в пригороде Бухареста.

Тренировочной базой национальной сборной Украины на время футбольного чемпионата Европы станет стадион в городе Волунтари.

Местная арена названа в честь бывшего футболиста и тренера сборной Румынии Ангела Йордэнеску и рассчитана на 4600 мест.

Волунтари расположен в шести километрах от центра Бухареста, в котором команда Андрея Шевченко будет базироваться во время Евро-2020.

Напомним, соперниками Украины в группе чемпионата Европы станут сборные Нидерландов и Австрии, а третий участник квартета определится в нынешнем году. Украина стартует на Евро-2020 14 июня матчем против Нидерландов в Амстердаме.