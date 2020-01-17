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Динамо сыграет против бразильского Гремио Новоризонтино

Динамо сыграет против бразильского Гремио Новоризонтино
20:46 Сегодня Телеграф sportarena.com Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта:Соперник киевлян выступает в Серии D.

Динамо проведет товарищеский матч против Гремио Новоризонтино на втором сборе в Турции, сообщает официальный Twitter бразильского клуба. Дата спарринга не называется.

Бразильский клуб отправится в Турцию 28 января. В этот же день завершится первый турецкий сбор Динамо, а второй стартует 2 февраля.

Гремио выступает в Серии D чемпионата Бразилии. Команда пробилась в плей-офф турнира, где уступила Боавиште в 1/16 финала.

Ранее сообщалось, что на втором сборе Динамо проведет спарринг против норвежского Стремсгодсета.

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На первом сборе в Турции команда Алексея Михайличенко проведет шесть контрольных матчей. С командой на сбор не отправились нападающие Артем Беседин и Жерсон Родригес.

Динамо ушло на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице Favbet Лиги. Киевляне отстают от Шахтера на 14 очков.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, ФК Гремио, Новости футбола.
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