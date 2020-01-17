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Официально: Янг перешел в Интер

Официально: Янг перешел в Интер
21:44 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Английский защитник Эшли Янг продолжит карьеру в Италии.

Защитник Манчестер Юнайтед Эшли Янг стал игроком Интера, сообщил официальный сайт "нерадзурри". Контракт с 34-летним футболистом рассчитан до конца этого сезона с опцией продления еще на год.

Янг перешел в МЮ в 2011 году из Астон Виллы. Он провел 261 матч за "красных дьяволов", отметившись 19 голами. На Олд Траффорд он выиграл Премьер-лигу, Кубок Англии, Кубок Лиги, три Суперкубка Англии и Лигу Европы.

Эшли станет третьим англичанином в истории Интера. До него были нападающий Герри Хитченс, который сыграл 43 матча с 1961 по 1963 год, забил 20 голов и выиграл Скудетто. Хавбек Пол Инс выступал за "нерадзурри" с 1995 по 1997, забив 13 голов в 73 матчах.

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Опытный защитник – уже третий игрок "красных дьяволов", который перебрался в Интер в последнее время: летом 2019 года Алексис Санчес перебрался на Сан-Сиро на правах аренды, а Ромелу Лукаку – на постоянной основе.

 

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ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, Новости футбола, Эшли Янг.
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