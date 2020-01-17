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Хави выиграл Кубок Катара

Хави выиграл Кубок Катара
22:05 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Хави вместе с Аль-Саддом выиграл Кубок Катара по футболу.

"Аль-Садд", который возглавляет бывший полузащитник каталонской "Барселоны" Хави, стал победителем Кубка Катара. В финале турнира "Аль-Садд" со счётом 4:0 обыграл "Аль-Духаиль".

Хави возглавил "Аль-Садд" в конце мая 2019 года. Ранее испанец в течение четырёх лет представлял клуб в качестве профессионального футболиста.

В чемпионате Катара "Аль-Садд" занимает третье место. В 11 матчах подопечные Хави набрали 21 очко, одержав 7 побед.

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Напомним, на прошлой неделе руководство "Барселоны" предложило Хави сменить Эрнесто Вальверде на посту главного тренера команды, но 39-летний специалист отказался возглавить сине-гранатовых. В итоге новым наставником каталонцев стал Кике Сетьен, ранее работавший в "Бетисе".

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ФК Барселона, Футбол, Хави, Новости футбола.
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