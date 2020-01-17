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Соль: Хочу выходить в стартовом составе на все матчи Динамо

Соль: Хочу выходить в стартовом составе на все матчи Динамо
22:13 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта:Испанский форвард киевлян Фран Соль рассказал о восстановлении после травмы и задачах на весну.

Испанский нападающий киевского Динамо Фран Соль в интервью изданию AS рассказал о травме, оставившей его вне состава на длительный срок, адаптации в Украине и главных задачах на будущий год.

"Понятно, что 2019 год был не самым лучшим в моей жизни. Однако благодаря этому сложному периоду, я научился ценить хорошие моменты. Сначала я повредил плечо, а затем получил еще и мышечную травму.

В целом это был очень плохой год для меня, поэтому все, что я могу делать сейчас, - это работать и стараться вернуть себе законное место на поле.

Травма плеча случилась в самое неподходящее время. Я прогрессировал, хорошо выступал и забивал много голов в течение длительного периода, а четыре месяца восстановления сильно помешали моему прогрессу. Однако такие вещи случаются в футболе. Нужно принять их и двигаться дальше.

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Сейчас мне нужно вернуть физические кондиции, которые я имел до травмы. Хочу выходить в стартовом составе на все матчи, но сейчас у нас только началась предсезонная подготовка, мы еще не проводили игры, поэтому до начала марта не будет понятно, вернулся ли я к лучшей версии себя. Пока все идет хорошо.

В 2020 году я хочу больше соответствовать уровню команды и турниров, это поможет мне снова получать удовольствие от футбола, чего не было в прошлом году", - рассказал Соль.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Фран Соль.
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