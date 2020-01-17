Лунин объяснил, почему согласился на переход в Овьедо

Новости спорта:Украинский вратарь Андрей Лунин извинился на ошибку с дебютном поединке.

Испанский Овьедо провел официальную презентацию арендованного у Реала голкипера Андрея Лунина, на которой украинец прокомментировал свой переход.

"Я знаю, что у этого клуба много амбиций. Я благодарен, что они выбрали меня. Я согласился, потому что хочу расти вместе с командой. Я хочу играть, побеждать с командой, работать и совершенствоваться.

Мы попытаемся выиграть в следующем матче. Я извиняюсь за вчерашнюю ошибку. Ошибки помогают расти. Сегунда очень похожа на Ла Лигу, здесь все команды конкурентоспособны. Партнеры по команде очень хороши, они мне очень помогают. Надеюсь, что в конце сезона мы будем высоко в турнирной таблице", – сказал Лунин.

Ранее голкипер сборной Украины Андрей Лунин сыграл свой первый в испанском клубе.