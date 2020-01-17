Скачать
Пятница, 17.01.2020
Усик ждет Джошуа, бой с Чисорой под угрозой
Усик ждет Джошуа, бой с Чисорой под угрозой
Срна прошел стажировку в Манчестер Сити
Срна прошел стажировку в Манчестер Сити
Макгрегор и Серроне сделали вес (Видео)
Макгрегор и Серроне сделали вес (Видео)
Биатлон: результаты женской эстафеты в Рупольдинге 17.01.20
Биатлон: результаты женской эстафеты в Рупольдинге 17.01.20

Лунин объяснил, почему согласился на переход в Овьедо

Лунин объяснил, почему согласился на переход в Овьедо
22:49 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Украинский вратарь Андрей Лунин извинился на ошибку с дебютном поединке.

Испанский Овьедо провел официальную презентацию арендованного у Реала голкипера Андрея Лунина, на которой украинец прокомментировал свой переход.

"Я знаю, что у этого клуба много амбиций. Я благодарен, что они выбрали меня. Я согласился, потому что хочу расти вместе с командой. Я хочу играть, побеждать с командой, работать и совершенствоваться.

Мы попытаемся выиграть в следующем матче. Я извиняюсь за вчерашнюю ошибку. Ошибки помогают расти. Сегунда очень похожа на Ла Лигу, здесь все команды конкурентоспособны. Партнеры по команде очень хороши, они мне очень помогают. Надеюсь, что в конце сезона мы будем высоко в турнирной таблице", – сказал Лунин.

Встречали как вождя: Лунин провел первую тренировку в Овьедо (Видео)

Ранее голкипер сборной Украины Андрей Лунин сыграл свой первый в испанском клубе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, Новости футбола, Андрей Лунин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Уайлдер пообещал покинуть бокс, если заявления Фьюри оправдаются
02 "У него нет мышц в ногах": Гвардиола о своем футболисте
03 Рупольдинг-2020: биатлонистка из Беларуси стреляла по мишеням сборной России
04 Умер легенда рестлинга Рокки Джонсон
05 Шахтер - 6-й в Европе по чистой прибыли в 2018 году
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь