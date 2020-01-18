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Лунин извинился за нелепую ошибку в дебютном матче

Лунин извинился за нелепую ошибку в дебютном матче
07:19 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Украинец Андрей Лунин отметил, что ошибки помогают футболистам становиться лучше.

Голкипер Овьедо Андрей Лунин прокомментировал свою ошибку в дебютном матче против Альмерии (0:2)

"Прошу прощения за эту ошибку. Но ошибки помогают расти, так ведь? Сегунда по качеству очень похожа на Примеру, здесь все команды конкурентоспособны.

Одноклубники здесь очень хороши, они мне сильно помогают. Надеюсь, что в конце сезона мы будем располагаться на высоких позициях в турнирной таблице", - приводит слова Лунина пресс-служба клуба.

Напомним, в матче против Альмерии Лунин слишком далеко вышел из ворот и не нашел взаимопонимания с защитником Арибасом, чем воспользовался форвард соперников.

Что-то пошло не так: неудачный дебют Лунина в Овьедо (Видео)

Ранее главный тренер Овьедо Хави Росада прокомментировал поражение в матче 23-го тура Сегунды.

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Футбол, Новости футбола, Андрей Лунин, ФК Реал Овьедо.
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