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Гвардиола поделился планами на будущее

Гвардиола поделился планами на будущее
07:23 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Менеджер рассказал о своих планах на будущее.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола заявил, что не хотел бы уходить из команды в следующем сезоне.

"Я говорил много раз, если клуб не уволит меня, я останусь. Конечно, на 100% я продолжу работать здесь в следующем сезоне. И не потому, что мы выиграли последние две игры или играли лучше в последние несколько месяцев".

"Мне нравится работать с игроками, но даже если все пойдет плохо и мы не будем успешны в Лиге чемпионов, я не уйду".

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"Как у менеджера, есть хорошие и плохие моменты, особенно вы не выигрываете все время. Но это все о том, что мы можем сделать дальше и как мы можем улучшить команду", — цитирует Гвардиолу Goal.

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ФК Манчестер Сити, Футбол, Новости футбола, Хосеп Гвардиола.
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