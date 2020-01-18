Милевский назвал Суркиса сильным президентом

Новости спорта:Форвард Динамо-Брест Артем Милевский — о своем первом действии, если станет президентом киевлян.

Артем Милевский лестно отозвался об Игоре Суркисе и рассказал, какое первое решение было бы его на посту президента киевской команды.

"Сильный президент клуба. Как его можно считать слабым? Конечно, сейчас тяжелые времена, но сколько он клубом уже руководит? Это же нелегко".

"Если бы я стал президентом Динамо? Я бы собрал всех пацанов, всех кто работает в клубе: водителя автобуса, администраторов, тех, кто за кухню отвечает и так далее. Оплатил бы поход театр или банкетный зал, сделал бы серьезную вечеринку для всех и попросил бы, чтобы каждый с каждым пообщались. Чтобы побыли вместе".

"Моя логика в том, чтобы все были вместе, чтобы были хорошие рабочие отношения. Всем собраться коллективом и выпить по рюмке, пообщаться", — сказал Артем Милевский в интервью Виктору Вацко.