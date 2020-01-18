Рассмотрение дела Беседина перенесено

Новости спорта:Нападающему продлили временное отстранение от футбола до 60 дней.

Рассмотрение дела о предположительном употреблении допинга нападающим Динамо Артемом Бесединым перенесено на 27 февраля, сообщает журналист ТК Футбол 1/2 Игорь Бурбас. Самому форварду продлили временное отстранение от футбольной деятельности до 60 дней.

"Рассмотрение дела по Беседину перенесено на 27 февраля. В УЕФА и антидопинговом центре взяли время на сбор дополнительных материалов, самому игроку продлили временное отстранение от футбола до 60 дней", — написал Бурбас в Twitter.

Ранее ТК Футбол сообщал, что крайний срок рассмотрения дела Беседина — 19 января. Артему грозит до четырех лет дисквалификации.

Нападающий провалил допинг-тест по итогам матча между Динамо и Мальме (3:4) в групповом раунде Лиги Европы. По информации Sport.ua, Беседин не признает вину в употреблении запрещенных препаратов.

В нынешнем сезоне Беседин сыграл в 23 матчах Динамо во всех турнирах и забил 8 голов.

Динамо ушло на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице Favbet Лиги. Киевляне отправились на первый учебно-тренировочный сбор в Турцию без Беседина.