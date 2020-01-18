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Бэйл не попал в заявку Реала на ближайший матч

Бэйл не попал в заявку Реала на ближайший матч
08:26 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:"Реал Мадрид" определился с заявкой на матч 20-го тура чемпионата Испании с "Севильей", который пройдёт на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

По решению тренерского штаба в списке из 19 игроков не оказалось Гарета Бэйла, который недавно восстановился после травмы. Ранее сообщалось, что 30-летний валлиец полностью залечил недавно полученное повреждение и уже тренируется в общей группе.

Полностью заявка на игру выглядит следующим образом:

Куртуа, Ареола, Альтубе, Карвахаль, Милитао, Варан, Начо Фернандес, Марсело, Менди, Кроос, Модрич, Каземиро, Иско, Бензема, Васкес, Йович, Диас, Винисиус, Родриго.

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Мадридский "Реал", набрав 40 очков в 19 турах, занимает второе место в чемпионате Испании. "Севилья" (35) располагается на четвёртом месте.

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ФК Реал, Футбол, Гарет Бэйл, Новости футбола.
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