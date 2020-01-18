Гомес отказался заявлять в полицию на Стерлинга после стычки в сборной

Новости спорта:Защитник "Ливерпуля" Джо Гомес отказался заявлять в полицию об инциденте с нападающим "Манчестер Сити" Рахимом Стерлингом.

Напомним, в ноябре прошлого года между Стерлингом и Гомесом возник конфликт в расположении национальной команды Англии, в результате которого защитник "Ливерпуля" получил царапину на лице.

Футбольная ассоциация Англии серьёзно отнеслась к этому инциденту и спросила у Гомеса, не хочет ли он заявить в полицию на Стерлинга. Однако защитник "Ливерпуля" отказался это делать и принял извинения Стерлинга, сообщает Daily Mail.

Сообщается, что стычка между Стерлингом и Гомесом стала последствием конфликта, произошедшего во время матча 12-го тура английской Премьер-лиги, в котором победу одержал "Ливерпуль" (3:1).

За этот инцидент Стерлинг был отстранён от участия в матче сборной Англии с Черногорией в 9-м туре отборочного этапа чемпионата Европы—2020.