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Льорис вернулся к тренировкам после ужасного падения

Льорис вернулся к тренировкам после ужасного падения
09:49 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Вратарь Тоттенхэма уже проводит занятия в общей группе.

Вратарь Тоттенхэма Уго Льорис провел первую тренировку с командой после операции на локте. Об этом сообщила пресс-служба "шпор".

Французский голкипер уже начал полноценные занятия в общей группе. При этом пока что неизвестно, когда Льорис займет место в воротах Тоттенхэма.

Напомним, вратарь получил страшную травму в матче АПЛ против Брайтона (3:0), который состоялся в октябре прошлого года. Уже в начале встречи француз неудачно приземлился на левую руку. В текущем сезоне Льорис провел девять матчей на клубном уровне, пропустив 17 голов.

Тоттенхэм значительно ослабил соперника Шахтера в Лиге Европы

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм на неопределенный срок потерял нападающего Харри Кейна.

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ФК Тоттенхэм, Уго Льорис, Футбол, АПЛ, Новости футбола.
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