ПСЖ предлагает Кулибали зарплату € 12 млн в год

Новости спорта:Калиду Кулибали близок к подписанию нового контракта с ПСЖ.

Защитник "Наполи" Калиду Кулибали может продолжить карьеру в "Пари Сен-Жермен".

Об этом сообщает Footmercato.

Согласно информации источника, парижане предложили 28-летнему футболисту контракт с заработной платой в размере € 12 млн в год. Прошлым летом сенегалец отклонил предложение чемпиона Франции, так как его не убедил спортивный проект клуба, однако сейчас защитник готов обсудить возможный переход. В "Пари Сен-Жермен" игрока рассматривают в качестве замены 35-летнему Тьяго Силве.

В этом сезоне Кулибали в 20 матчах на клубном уровне не отметился результативными действиями. Контракт защитника с "Наполи" рассчитан до лета 2023 года. Рыночная трансферная стоимость футболиста на сегодняшний день составляет € 75 млн.