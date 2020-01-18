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Суббота, 18.01.2020
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Негредо забил гол на 6-й секунде матча (Видео)

Негредо забил гол на 6-й секунде матча (Видео)
10:36 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Испанский нападающий Альваро Негредо в кратчайшие сроки открыл счет в поединке против Аль-Ахли.

Альваро Негредо потребовалось 6 секунд после стартового свистка арбитра, чтобы отличиться взятием ворот.

Партнер испанца неожиданно для соперника развернулся в центре поля и сделал длинную передачу, а нападающий пробил голкипера.

Видео гола:

Ранее Соболь забил невероятный гол за Брюгге.

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Футбол, Новости футбола, Альваро Негредо.
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