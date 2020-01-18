Салах потроллил Манчестер Юнайтед

Новости спорта:Манкунианцы стали первой командой, которая отняла очки у Ливерпуля в этом сезоне.

Нападающий Ливерпуля Мохамед Салах поделился ожиданиями от матча 23-го тура чемпионата Англии против Манчестер Юнайтед.

Накануне встречи журналисты напомнили египтянину, что красные дьяволы" - единственная команда, которая смогла отобрать у Ливерпуля очки в текущем сезоне. На что Салах ответил: "Да, потому что я получил травму".

"А если серьезно, то я думаю, что они хорошо сыграли против нас. Тогда у нас были шансы на победу. Но сейчас самое время сосредоточиться на следующем матче и выиграть ее", - цитирует Салаха TV 2 Sporten.

Vi tok en prat med Mohamed Salah, og dette var responsen hans til hvorfor de spilte uavgjort mot Manchester United sist kamp #2pl pic.twitter.com/NFe6OYL0kc — TV 2 Sporten (@2sporten) January 17, 2020

Напомним, матч Ливерпуль - Манчестер Юнайтед состоится в воскресенье, 19 января. Начало - в 18:30 по киевскому времени.