Фоден: Нет лучше тренера, чем Гвардиола

Новости спорта:Полузащитник лестно отозвался о своем наставнике.

Полузащитник Манчестер Сити Фил Фоден высказал свое мнение о работе вместе с главным тренером команды Пепом Гвардиолой.

"Честно говоря, вы не можете представить себе лучшего тренера по футболу. Он требовательный, даже несмотря на мой молодой возраст, он многого хочет от меня. Это то, что я люблю".

"Он всегда хочет подтолкнуть меня дальше к развитию. Он делает тебя лучшим игроком, создает лучшую версию тебя. Я благодарен за это".

"Он отличный парень, очень приземленный. С ним можно просто нормально поговорить. Если он увидит слабость в чьей-то игре, он сразу исправит это", — сказал Фоден Sky Sports.

Ранее сам Гвардиола заявил, что не намерен покидать "горожан" в следующем сезоне.