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Неймар появился на модном показе в причудливом пиджаке (Фото)

Неймар появился на модном показе в причудливом пиджаке (Фото)
11:32 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Футболист поразил роскошным предметом гардероба.

Нападающий ПСЖ Неймар посетил показ компании Balmain во время недели моды в Париже.

Футболист опубликовал в Instagram снимок, на котором показал свой оригинальный образ. Так, на мероприятие Неймар одел пиджак, созданный из зеркальных частей. Дополняли яркий стиль Неймара замшевые сапоги, белая рубашка и черные брюки.

Напомним, в текущем сезоне бразильский форвард провел 12 матчей за ПСЖ в Лиге 1, забив 11 голов и отметившись пятью результативными действиями. Действующий контракт Неймара рассчитан до лета 2022 года.

Неймар хочет выступить на Олимпиаде-2020

Ранее сообщалось, что травмированный игрок Манчестер Юнайтед Поль Погба также посетил модные показы в Париже.

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ФК ПСЖ, Неймар, Футбол, Новости футбола.
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