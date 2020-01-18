Неймар появился на модном показе в причудливом пиджаке (Фото)

Новости спорта:Футболист поразил роскошным предметом гардероба.

Нападающий ПСЖ Неймар посетил показ компании Balmain во время недели моды в Париже.

Футболист опубликовал в Instagram снимок, на котором показал свой оригинальный образ. Так, на мероприятие Неймар одел пиджак, созданный из зеркальных частей. Дополняли яркий стиль Неймара замшевые сапоги, белая рубашка и черные брюки.

Напомним, в текущем сезоне бразильский форвард провел 12 матчей за ПСЖ в Лиге 1, забив 11 голов и отметившись пятью результативными действиями. Действующий контракт Неймара рассчитан до лета 2022 года.

Ранее сообщалось, что травмированный игрок Манчестер Юнайтед Поль Погба также посетил модные показы в Париже.