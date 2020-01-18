Виллаш-Боаш покинет Марсель

Новости спорта:Похоже, провансальцев ждут тренерские перемены летом.

Главный тренер Марселя Андре Виллаш-Боаш планирует покинуть клуб после завершения текущего сезона, утверждает Le Parisien.

По данным источника, причина такого решения — финансовые проблемы провансальцев, из-за которых клуб может провалить трансферную кампанию летом, не купив ни одного игрока.

Отмечается, что португальский специалист уверен, что команде удастся пробиться в Лигу чемпионов, а перед этим Марселю, по мнению тренера, следует укрепить состав.

На данный момент провансальцы идут на втором месте, имея после 20 туров 41 очко в активе. До первого места, которое занимает ПСЖ, их разделяет восемь очков.