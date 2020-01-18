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Чичарито станет самым высокооплачиваемым футболистом в MLS

Чичарито станет самым высокооплачиваемым футболистом в MLS
13:07 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Хавьер Эрнандес в ближайшее время станет игроком "Лос-Анджелес Гэлакси".

Мексиканский нападающий Хавьер Эрнандес, который в ближайшее время станет игроком "Лос-Анджелес Гэлакси", будет самым высокооплачиваемым игроком в MLS.

Об этом сообщает El Mundo Deportivo со ссылкой на Los Angeles Times.

Согласно информации источника, скорее всего, о трансфере 31-летнего нападающего испанской "Севильи" американский клуб объявит на следующей неделе. Уже известно, что зарплата футболиста будет превышать € 6,5 млн в год, которые в прошлом сезоне в "Лос-Анджелес Гэлакси" получал Златан Ибрагимович. Таким образом, мексиканец станет самым высокооплачиваемым игроком в MLS.

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Эрнандес, также известный как Чичарито, перешёл в "Севилью" летом 2019 года из "Вест-Хэм Юнайтед" за € 7,75 млн. В испанском клубе он провёл 17 матчей во всех соревнованиях и отметился 4 забитыми мячами.

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МЛС, Футбол, Чичарито, Хавьер Эрнандес, Новости футбола.
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