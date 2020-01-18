"Делаем это по-доброму": Игуаин рассказал о постоянных конфликтах с тренером

Новости спорта:Аргентинец Гонсало Игуаин поделился мнением о работе с главным тренером Ювентуса.

Нападающий Ювентуса Гонсало Игуаин рассказал об отношениях с главным тренером команды Маурицио Сарри.

"Я многому научился у каждого из тренеров, с которыми работал. Но нет смысла скрывать, что именно Сарри оказал больше всего влияния на меня. Маурицио никогда не сдается. Он очень упрямый, и я такой же. Нет ничего плохого в том, чтобы быть упрямым.

Мы прекрасно общаемся. Но, будучи упрямыми, мы время от времени конфликтуем. Но мы делаем это по-доброму. Сарри был свидетелем моего лучшего сезона в карьере", - приводит слова Игуаина Tuttosport.

Напомним, помимо туринского клуба, Игуаин выступал под руководством Сарри в составе двух клубов - Наполи и Челси.