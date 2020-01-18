Платини: ФИФА и CAS действуют как мафия

Новости спорта:Мишель Платини раскритиковал работу ФИФА и CAS.

Бывший президент УЕФА Мишель Платини сравнил действия ФИФА и Спортивного арбитражного суда (CAS) с работой мафии.

"ФИФА и CAS действуют как мафия. Они делают что хотят. Никто не отслеживает их работу. Они могут заставить кого угодно исчезнуть из футбола. В данном случае, они устранили меня. Они сделали всё, чтобы я не стал президентом ФИФА.

Что касается завершения моей дисквалификации, я чувствовал себя спокойно, но знал, что этот факт не имеет значения для ФИФА. Инфантино никогда не позволит мне вернуться. Всё было отлично спланировано. Недаром моё отстранение закончилось только в октябре 2019 года, через несколько месяцев после переизбрания президента ФИФА", — приводит слова Платини Sport.pl.

В 2015 году Комитет ФИФА по этике принял решение об отстранении на восемь лет от футбольной деятельности бывшего главы УЕФА Мишеля Платини и президента ФИФА Йозефа Блаттера. Данное решение принято после расследования, в котором был обнаружен санкционированный Блаттером крупный денежный перевод — около € 2 млн — на имя Платини. Позднее в 2016 году Платини покинул пост президента УЕФА.