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Платини: ФИФА и CAS действуют как мафия

Платини: ФИФА и CAS действуют как мафия
13:58 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Мишель Платини раскритиковал работу ФИФА и CAS.

Бывший президент УЕФА Мишель Платини сравнил действия ФИФА и Спортивного арбитражного суда (CAS) с работой мафии.

"ФИФА и CAS действуют как мафия. Они делают что хотят. Никто не отслеживает их работу. Они могут заставить кого угодно исчезнуть из футбола. В данном случае, они устранили меня. Они сделали всё, чтобы я не стал президентом ФИФА.

Что касается завершения моей дисквалификации, я чувствовал себя спокойно, но знал, что этот факт не имеет значения для ФИФА. Инфантино никогда не позволит мне вернуться. Всё было отлично спланировано. Недаром моё отстранение закончилось только в октябре 2019 года, через несколько месяцев после переизбрания президента ФИФА", — приводит слова Платини Sport.pl.

ФИФА подала иски против Блаттера и Платини

В 2015 году Комитет ФИФА по этике принял решение об отстранении на восемь лет от футбольной деятельности бывшего главы УЕФА Мишеля Платини и президента ФИФА Йозефа Блаттера. Данное решение принято после расследования, в котором был обнаружен санкционированный Блаттером крупный денежный перевод — около € 2 млн — на имя Платини. Позднее в 2016 году Платини покинул пост президента УЕФА.

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ФИФА, Футбол, Мишель Платини, Новости футбола, CAS.
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