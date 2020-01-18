Тренер Селтика заговорил о Шведе на сборах в Дубае

Новости спорта:Заговорил об украинце впервые за долгое время.

Главный тренер шотландского "Селтика" Нил Леннон после возвращения его команды с тренировочного сбора в ОАЭ высказался о работе украинского вингера Марьяна Шведа.

Коуч признался, что был поражен игрой легионера.

"Он классный: хорошо тренируется, крепкий, выглядит живо и на этой неделе стал нашим открытием, - говорит Леннон. - Он будет иметь возможность вспыхнуть во второй части сезона. Я им доволен".

Высказался наставник "Селтика" и о том, почему Марьян Швед почти не играл в первой части сезона.

"Ребятам нелегко адаптироваться, особенно если они далеко от родного дома. Он несколько медленно разгорается, но это молодой игрок, - дает фору тренер. - Мне очень понравилось то, что я увидел в нем".

Издание The Scotsman отмечает, что появление Шведа на первом плане в "Селтике" была бы очень своевременным, ведь его конкуренты по позиции Райан Кристи и Майки Джонстон травмированы, а Скотт Синклер отправился в "Престон Норт Энд".

Следующий матч "Селтик" проведет 18 января в Кубке Шотландии против "Патрика".