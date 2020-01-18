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Тоттенхэм не сумел обыграть Уотфорд в матче АПЛ

Тоттенхэм не сумел обыграть Уотфорд в матче АПЛ
17:20 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта:Тоттенхэм не знает вкуса побед уже четвертый матч подряд

В 23-м туре английской Премьер-лиги «Уотфорд» принимал «Тоттенхэм Хотспур». Матч прошёл на стадионе «Викарэйдж Роуд» в Уотфорде и завершился вничью — 0:0.

Хозяева могли выйти вперёд в середине второго тайма, на 70-й минуте, когда нападающий Жерар Деулофеу заработал пенальти, пробив в выставленную соперником руку.

Однако вратарь гостей Пауло Гассанига не позволил отличиться форварду Трою Дини.

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«Тоттенхэм», набрав 31 очко, обошёл «Вулверхэмптон» и поднялся на седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Отставание подопечных Жозе Моуринью от зоны Лиги Европы в настоящее время составляет 3 очка, от зоны Лиги чемпионов — 8. «Уотфорд» (23) располагается на 16-й строчке.

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ФК Тоттенхэм Хотспур, АПЛ, Новости футбола, Уотфорд.
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