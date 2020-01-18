Хет-трик Иммобиле помог Лацио разгромить Сампдорию

Новости спорта:Лацио без особых проблем обыграл Сампдорию.

В стартовом поединке 20-го тура Серии А римский Лацио принимал Сампдорию.

Уже к 20-й минуте хозяева благодаря голам Кайседо и дублю Иммобиле повели 3:0. Далее гости успокоили игру.

Уже в начале второго тайма Баштуш сделал счет 4:0, а вскоре Иммобиле оформил хет-трик.

Под конец матча Сампдория сумела забить гол престижа, отличился Линетти. Эта победа позволила римлянам сократить отставание от Интера до одного очка, а от Ювенутса игроки Индзаги отстают на 3 очка.

В следующем туре "орлы" будут играть с Ромой, а Сампдория на своем поле примет Сассуоло.