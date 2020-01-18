Реал в ближайшее время объявит о трансфере Рейньера

Новости спорта:Рейньер в ближайшее время станет игроком Королевского клуба.

В воскресенье, 19 января, "Реал" объявит о переходе полузащитника "Фламенго" Рейньера, сообщает AS.

Согласно информации источника, 17-летний хавбек на родине прошёл медицинское обследование перед трансфером. На этой неделе он, покинув расположение олимпийской сборной Бразилии, посетил Мадрид, где согласовал все условия личного контракта со "сливочными". О трансфере "Реал" объявит завтра, когда футболисту исполнится 18 лет и он сможет подписывать профессиональные контракты.

В минувшем сезоне Рейньер принял участие в 15 матчах в составе "Фламенго". На счету полузащитника 6 забитых мячей и 2 результативные передачи. Контракт футболиста с бразильским клубом рассчитан до 31 октября 2024 года. Рыночная трансферная стоимость игрока на сегодняшний день составляет € 25 млн.

Ранее сообщалось, что Бэйл не попал в заявку Реала на ближайший матч.