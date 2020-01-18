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Реал на Сантьяго Бернабеу обыграл Севилью

Реал на Сантьяго Бернабеу обыграл Севилью
19:05 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Дубль Каземиро подарил "сливочным" очередные три очка.

Первый тайм был не богат на опасные моменты и завершился со счетом 0:0. Все самое интересное началось во второй половине встречи.

Реал - Севилья 2:1

Голы: Каземиро, 57, 69 — де Йонг, 64

Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Милитан, Марсело (Менди, 71) — Модрич, Каземиро, Кроос — Л. Васкес, Йович (Бензема, 62), Родриго (Винисиус, 62)

Севилья: Вацлик — Навас, Кунде, Диего Карлос, Регилон — Банега (Лопеш, 80), Фернандо, Гудель — Ф. Васкес (Торрес, 75), де Йонг, Эль Хаддади (Эн-Несири, 66)

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Каземиро открыл счет под занавес первого часа, Люк Де Йонг сравнял, но Каземиро спустя пять минут забил еще. Как оказалось, этот гол стал решающим.

Реал этой победой вышел на чистое первое место в чемпионате Испании.

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Реал, Севилья, Примера, Новости футбола.
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