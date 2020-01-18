Команда экс-тренера Ливерпуля отобрала очки у Манчестер Сити

Манчестер Сити не смог обыграть дома Кристал Пэлас в 23-м туре чемпионата Англии.
Команда Пепа Гвардиолы проиграла первый тайм и после перерыва ринулась исправлять ситуацию.
Масса атак, ударов, угловых оказались эффективны — Сити удалось отыграться и выйти вперед в последнюю десятиминутку основного времени.
Но редкая атака Пэлас в концовке стала фатальной. После прострела Вилфреда Заха Фернандиньо в борьбе с соперником отправил мяч в собственные ворота.
Плохая оборона и ошибки опять подвели команду Гвардиолы и после этого тура они могут еще сильнее удалиться от лидирующего Ливерпуля.