Команда экс-тренера Ливерпуля отобрала очки у Манчестер Сити

Новости спорта:Манчестер Сити, похоже, окончательно выпал из гонки за чемпионство.

Манчестер Сити не смог обыграть дома Кристал Пэлас в 23-м туре чемпионата Англии.

Команда Пепа Гвардиолы проиграла первый тайм и после перерыва ринулась исправлять ситуацию.

Масса атак, ударов, угловых оказались эффективны — Сити удалось отыграться и выйти вперед в последнюю десятиминутку основного времени.

Но редкая атака Пэлас в концовке стала фатальной. После прострела Вилфреда Заха Фернандиньо в борьбе с соперником отправил мяч в собственные ворота.

Плохая оборона и ошибки опять подвели команду Гвардиолы и после этого тура они могут еще сильнее удалиться от лидирующего Ливерпуля.