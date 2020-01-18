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Команда экс-тренера Ливерпуля отобрала очки у Манчестер Сити

Команда экс-тренера Ливерпуля отобрала очки у Манчестер Сити
19:54 Сегодня Телеграф Спортарена Фото: Twitter

Новости спорта:Манчестер Сити, похоже, окончательно выпал из гонки за чемпионство.

Манчестер Сити не смог обыграть дома Кристал Пэлас в 23-м туре чемпионата Англии.

Команда Пепа Гвардиолы проиграла первый тайм и после перерыва ринулась исправлять ситуацию.

Масса атак, ударов, угловых оказались эффективны — Сити удалось отыграться и выйти вперед в последнюю десятиминутку основного времени.

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Но редкая атака Пэлас в концовке стала фатальной. После прострела Вилфреда Заха Фернандиньо в борьбе с соперником отправил мяч в собственные ворота.

Плохая оборона и ошибки опять подвели команду Гвардиолы и после этого тура они могут еще сильнее удалиться от лидирующего Ливерпуля.

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ФК Ман Сити, АПЛ, Новости футбола, Кристал Пэлас.
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