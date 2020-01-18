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"Очень больно терять два очка": Артета о ничьей с Шеффилдом

"Очень больно терять два очка": Артета о ничьей с Шеффилдом
21:10 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Twitter

Новости спорта:Микель Артета недоволен ничьей с Шеффилдом.

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги матча 23-го тура АПЛ с «Шеффилд Юнайтед» (1:1). «Канониры» открыли счет на 45-й минуте, однако пропустили ответный гол на 83-й.

На 69-й минуте хавбек лондонцев Николя Пепе упал после столкновения с защитником «Шеффилда» Джеком О’Коннором в штрафной «клинков», однако главный арбитр матча Майк Дин решил не назначать пенальти после видеоповтора.

«Думаю, это был чистый пенальти. Как и в матче с «Челси», все предельно ясно. Не знаю, сколько еще технологий нам нужно.

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Испытание для нас становится все более суровым, поскольку нас постоянно поджидают неприятные сюрпризы: травмы, дисквалификации. Но мы выкладываемся полностью и делаем все, что можем.

Я очень разочарован, мы просто отдали два очка. Мы не в первый раз пропускаем такие голы. В АПЛ может случиться все, что угодно, когда ты ведешь 1:0», – сказал Артета.

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ФК Арсенал (Лондон), АПЛ, Новости спорта, Новости футбола, Микель Артета.
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