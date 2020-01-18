"Очень больно терять два очка": Артета о ничьей с Шеффилдом

Новости спорта:Микель Артета недоволен ничьей с Шеффилдом.

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги матча 23-го тура АПЛ с «Шеффилд Юнайтед» (1:1). «Канониры» открыли счет на 45-й минуте, однако пропустили ответный гол на 83-й.

На 69-й минуте хавбек лондонцев Николя Пепе упал после столкновения с защитником «Шеффилда» Джеком О’Коннором в штрафной «клинков», однако главный арбитр матча Майк Дин решил не назначать пенальти после видеоповтора.

«Думаю, это был чистый пенальти. Как и в матче с «Челси», все предельно ясно. Не знаю, сколько еще технологий нам нужно.

Испытание для нас становится все более суровым, поскольку нас постоянно поджидают неприятные сюрпризы: травмы, дисквалификации. Но мы выкладываемся полностью и делаем все, что можем.

Я очень разочарован, мы просто отдали два очка. Мы не в первый раз пропускаем такие голы. В АПЛ может случиться все, что угодно, когда ты ведешь 1:0», – сказал Артета.