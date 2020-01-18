Тренер Ворсклы: Ищем нападающего и опорника

Новости спорта:Юрий Максимов поделился планами о трансферных целях Ворсклы.

Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов рассказал, какие позиции в команде требуют усиления.

«Сейчас ищем только опорников и нападающих. Остальные позиции можно закрыть, слева направо перебросить. А это самые главные позиции, которые нас волнуют и волнуют серьезно.

Пока пришел только Степанюк, на просмотре Щербак. Хотим взять футболистов, чтобы сразу влились в состав. А просто брать для конкуренции – не вижу смысла», – сказал Максимов.

«Ворскла» расторгла контракт с форвардом Коломойцем, выставила на трансфер опорника Петровича.