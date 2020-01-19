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"Черпачок" Каземиро - в обзоре матча Реал - Севилья (Видео)

"Черпачок" Каземиро - в обзоре матча Реал - Севилья (Видео)
09:10 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Смотреть видео голов и обзор матча чемпионата Испании Реал - Севилья.

В матче 20-го тура чемпионата Испании (Ла Лиги) мадридский "Реал" дома обыграл "Севилью" 2:1..

В середине первого тайма "Севилья" вышла вперед после точного удара Люка де Йонга, но гол нападающего отменили с помощью системы VAR. После перерыва "Реал" повел в счете - забил Каземиро. Гости быстро отыгрались - отличился де Йонг.

На 69-й минуте Каземиро принес "Реалу" победу. Бразилец головой замкнул подачу Лукаса Васкеса. 2:1 - победа мадридцев.

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"Реал" набрал 43 очка и возглавил Ла Лигу. Он опережает "Барселону" на три очка. Каталонцы 19 января сыграют против "Гранады". "Севилья" набрала 35 очков и идет на 4-й позиции.

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