Новый Месси? 16-летний футболист стал героем матча Кубка Франции (Видео)

Новости спорта:Матис Шерки невероятным образом проявил себя в матче Кубка Франции.

Полузащитник "Лиона" Матис Шерки стал героем встречи 1/16 финала Кубка Франции с "Нантом", которые его команда выиграла со счётом 4:3.

16-летний хавбек принял непосредственное участие во всех забитых мячах "ткачей". Он открыл счёт в матче уже на 1-й минуте. Ещё через 8 минут удвоил преимущество своей команды. На 37-й минуте Шерки ассистировал Мартену Терье, а на 69-й минуте отдал голевой пас на Муссу Дембеле.

Видеообзор матча:

Всего в текущем сезоне Шерки сыграл уже 8 матчей за "Лион" и забил 3 мяча. В общей сложности на поле он провёл 272 минуты. 16-летний хавбек также успел дебютировать в матче Лиги чемпионов. Он провёл на поле "Газпром Арены" 15 минут игрового времени во встрече группового этапа турнира с "Зенитом".