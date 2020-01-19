Автогол Фернандиньо - в обзоре матча Манчестер Сити - Кристал Пэлас (Видео)

Новости спорта:Александр Зинченко не попал в заявку на матч.

В матче 23-го тура чемпионата английской премьер-лиги (АПЛ) "Манчестер Сити" не сумел обыграть на своем поле "Кристал Пэлас" - ничья 2:2. Об этом сообщает Укринформ.

До 82-й минуты "Ман Сити" сенсационно проигрывал "Кристал Пэлас" после гола Тосун в конце первого тайма. Гол Агуэро помог хозяевам сравнять счет. Через пять минут Агуэро забил второй раз, но "Манчестер Сити" не удержал победу. Автогол Фернандиньо принес "Кристал Пэлас" ничью 2:2.

Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко не попал в заявку на этот матч. Он пропускает уже третий поединок "Ман Сити" подряд. В этом сезоне Зинченко сыграл в 9 матчах АПЛ. В целом во всех турнирах украинец сыграл за "Ман Сити" 14 поединков и забил один мяч.

После 23-го тура лидер чемпионата "Ливерпуль" опережает "Манчестер Сити" на 13 очков и имеет два матча в запасе. "Ман Сити" занимает второе место (48 очков). На 3-м месте "Лестер" (45 очков).