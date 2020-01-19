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Пенальти и невероятное спасение - в обзоре матча Уотфорд - Тоттенхэм (Видео)

Пенальти и невероятное спасение - в обзоре матча Уотфорд - Тоттенхэм (Видео)
10:56 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Смотреть обзор матча 23-го тура АПЛ Уотфорд - Тоттенхэм.

В поединке 23-го тура английской Премьер-лиги Тоттенхэм на выезде не сумел обыграть Уотфорд, разойдясь безголевой ничьей. Примечательно, что для лондонцев это стал первый поединок в АПЛ за 93 игры, когда команда как не забила, так и не пропустила.

Подобная серия стала второй по продолжительности в истории Премьер-лиги. Рекорд принадлежит Манчестер Юнайтед, который завершил в 2002 году серию из 114 матчей без нулевой ничьи.

К слову,  "Шершни" могли забивать с пенальти, а вот "шпорам" на последних минутах не хватило считанных миллиметров до гола, когда Игнасио Пуссетто вынес мяч с линии ворот.

Гол на 94-й минуте - в обзоре матча Ньюкасл - Челси (Видео)

Уотфорд - Тоттенхэм 0:0

Уотфорд: Фостер – Мариаппа, Доусон, Кэткарт, Масина – Чалоба (Перейра, 79), Капу – Сарр (Пуссетто, 89), Дукуре, Деулофеу – Дини.

Тоттенхэм: Гассанига – Орье, Альдервейрельд, Вертонген, Танганга – Ло Чельсо (Фернандеш, 80), Уинкс, Алли (Эриксен, 73) – Ламела, Моура, Сон.

Предупреждения: Капу, Дукуре – Танганга, Уинкс, Вертонген.

На 70-й минуте Трой Дини не реализовал пенальти (вратарь).

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