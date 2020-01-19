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И Облак не помог: Эйбар шокировал Атлетико (Видео)

И Облак не помог: Эйбар шокировал Атлетико (Видео)
11:04 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Смотреть видеообзор матча 20-го тура чемпионата Испании Эйбар - Атлетико.

В рамках 20-го тура Примеры Эйбар на своем поле принимал Атлетико  Хозяева сумели одолеть гостей, отправив два мяча в ворота "матрасников".

Таким образом, Атлетико второй раз в истории уступил Эйбару. Первый случай произошел в 2001 году, когда оба клуба выступали во втором дивизионе.

Отметим, что на счету Атлетико также 12 побед и 4 ничьи в поединках против "оружейников".

Эйбар - Атлетико 2:0

Голы: Бургос, 10, Экспосито, 90

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Эйбар: Дмитрович – Техеро, Бургос, Бигас, Коте – Экспосито, Альварес – Леон (Кристофоро, 74), Орельяна (Де Блазис, 80), Инуи – Энрич (Шарлес, 87)

Атлетико: Облак – Ариас, Фелипе, Савич, Сауль – Корреа, Эррера (Лоди, 73), Томас, Витоло (Клементе, 87) – Фелиш (Камельо, 83), Мората

Предупреждения: Бургос – Сауль, Савич.

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