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Сульшер отказался признавать Ливерпуль лучшей командой в истории АПЛ

Сульшер отказался признавать Ливерпуль лучшей командой в истории АПЛ
12:08 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Уле-Гуннар Сульшер считает МЮ Алекса Фергюсона сильнейшим коллективом в истории АПЛ.

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер не считает нынешний "Ливерпуль" лучшей командой в истории английской Премьер-лиги.

"Если посмотреть в долгосрочной перспективе, то лучшие команды — те, которые способны побеждать снова, снова и снова. Никто не сравнится с сэром Алексом Фергюсоном в этом отношении. Но я готов первым признать, что Юрген Клопп проделал большую работу в „Ливерпуле“. Сегодня кажется, что они выиграют каждый раз, когда выходят на поле. Но мы прошли лишь половину сезона, впереди ещё много матчей.

Если посмотреть на результаты, у "Ливерпуля" 33 победы и 5 ничьих в последних 38 матчах чемпионата. Это 104 очка, и это был бы более чем приличный сезон для них. У них всё хорошо, если не сказать больше, и они могут выиграть три трофея в этом сезоне. Но давайте посмотрим, где они будут находиться в мае. Впереди у них несколько сложных матчей", — цитирует Сульшера AS.

Манчестер Юнайтед готов отказаться от своей главной трансферной цели

Напомним, сегодня Ливерпуль и Манчестер Юнайтед проведут очное противостояние. Игра начнется в 18:30 по киевскому времени.

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ФК Манчестер Юнайтед, ФК Ливерпуль, Футбол, Новости футбола, Уле-Гуннар Сульшер.
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