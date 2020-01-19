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Наполи бесславно проиграло Фиорентине (Видео)

Наполи бесславно проиграло Фиорентине (Видео)
12:29 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Смотреть видео голов и обзор матча 20-го тура чемпионата Италии Наполи - Фиорентина.

Подопечные Дженнаро Гаттузо продолжают терять очки в Серии А. На этот раз неаполитанский коллектив уступил на своем поле Фиорентине, в очередной раз усугубив кризис в команде.

Таким образом, неаполитанский клуб при Гаттузо проиграл четыре из последних пяти встреч.

Наполи - Фиорентина 0:2

Голы: Кьеза, 26, Влахович, 74

Удинезе, добыв третью победу подряд, догнало Наполи в турнирной таблице

Наполи: Оспина – Хисай, Ди Лоренцо, Манолас, Луперто – Руис, Аллан (Демме, 56), Зелински (Лосано, 63) – Кальехон (Льоренте, 75), Милик, Инсинье

Фиорентина: Драговски – Миленкович, Песселья, Касерес – Лирола, Бенасси, Пульгар, Кастровилли, Дальберт (Чеккерини, 87) – Кьеза (Соттиль, 78), Кутроне (Влахович, 74)

Предупреждения: Хисай, Демме – Якини, Энрике.

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ФК Наполи, Серия А, ФК Фиорентина, Футбол, Новости футбола, Наполи - Фиорентина.
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