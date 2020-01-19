Лидер Шахтера: Мечтаю играть в европейском гранде

Новости спорта:Жуниор Мораес рассказал о периоде в Динамо и о своей цели.

Нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес вспомнил о периоде своих выступлений в "Динамо" и рассказал, где хотел бы продолжить карьеру.

"Почему я мало забивал в киевском "Динамо"? Когда я пришел в команду, у нас был игрок-цель, это Андрей Ярмоленко. Все отрабатывали один стиль игры — довести мяч до цели.

То есть развивать игру, пока мяч не придет в эту мишень — Ярмоленко. И все получалось. Это отличнейший игрок. Я был счастлив, что был чемпионом и что мы проходили в Лигу чемпионов. Это было для меня намного лучше, чем если бы я забил 10 мячей в 10 играх, но мы были бы в чемпионате Украины вторыми и не проходили в Лигу чемпионов.

Есть мечта играть в европейском гранде. Я много для этого работаю. Мои предпочтения — Англия, Италия, Испания. В моем стиле, как я играю, для нападающего итальянский чемпионат, пожалуй, самый сложный. Крепкий оборонительный футбол. А английский — очень интенсивный чемпионат", - сказал бразилец