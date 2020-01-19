ПСЖ хочет переманить Гвардиолу

Новости спорта:"ПСЖ" хочет, чтобы клуб возглавил наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола.

Несмотря на то что Гвардиола заявлял о желании остаться в "Манчестер Сити", боссы парижан намерены сделать специалисту солидное предложение, чтобы он возглавил "ПСЖ" в случае отставки действующего наставника клуба Томаса Тухеля, сообщает Daily Express

Руководство "ПСЖ" хочет вывести клуб на новый уровень и считает, что Хосеп Гвардиола с этим сможет справиться.

Контракт Гвардиолы с "горожанами" рассчитан до июня 2021 года. Его зарплата, по версии СМИ, составляет € 23,5 млн в год.

На данный момент "Манчестер Сити" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 48 очков. От лидирующего "Ливерпуля" команда отстаёт на 13 очков.