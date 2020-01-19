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ПСЖ хочет переманить Гвардиолу

ПСЖ хочет переманить Гвардиолу
15:29 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:"ПСЖ" хочет, чтобы клуб возглавил наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола.

Несмотря на то что Гвардиола заявлял о желании остаться в "Манчестер Сити", боссы парижан намерены сделать специалисту солидное предложение, чтобы он возглавил "ПСЖ" в случае отставки действующего наставника клуба Томаса Тухеля, сообщает Daily Express

Руководство "ПСЖ" хочет вывести клуб на новый уровень и считает, что Хосеп Гвардиола с этим сможет справиться.

Контракт Гвардиолы с "горожанами" рассчитан до июня 2021 года. Его зарплата, по версии СМИ, составляет € 23,5 млн в год.

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На данный момент "Манчестер Сити" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 48 очков. От лидирующего "Ливерпуля" команда отстаёт на 13 очков.

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ФК ПСЖ, Футбол, Новости футбола, Хосеп Гвардиола.
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